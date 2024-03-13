Курившая в подъезде соседка выбросила кота из окна в Башкирии

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Животное имеет кличку Мурзик и проживает с хозяйкой Екатериной. Коту на сегодняшний день уже семь лет, но он все равно часто не слушается заводчицу.
В этот раз он сбежал из квартиры в подъезд. После этого, со слов хозяйки, его заметила соседка Анна, которая курила на лестничной площадке. По неизвестной причине она схватила Мурзика за шкирку и вышвырнула из окна.
Кот упал на автомобиль своей хозяйки, а потом поднялся и вернулся домой. Оказалось, что животное получило сотрясение и ушибы. Сначала хозяйка пошла разбираться к соседке, но та общаться не захотела. В результате пришлось писать заявление в полицию.
В комментариях пользователи не понимают такого отношения к домашним питомцам. Они ждут, что женщину привлекут к ответственности за «жестокое обращение».