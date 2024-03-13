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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:32

Курившая в подъезде соседка выбросила кота из окна в Башкирии

Курившая в подъезде соседка выбросила кота из окна в Башкирии

13 марта 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
В Стерлитамаке соседка выбросила кота из окна. Он сбежал от женщины по своей воле — из-за желания «пошалить». Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Животное имеет кличку Мурзик и проживает с хозяйкой Екатериной. Коту на сегодняшний день уже семь лет, но он все равно часто не слушается заводчицу.

В этот раз он сбежал из квартиры в подъезд. После этого, со слов хозяйки, его заметила соседка Анна, которая курила на лестничной площадке. По неизвестной причине она схватила Мурзика за шкирку и вышвырнула из окна.

Кот упал на автомобиль своей хозяйки, а потом поднялся и вернулся домой. Оказалось, что животное получило сотрясение и ушибы. Сначала хозяйка пошла разбираться к соседке, но та общаться не захотела. В результате пришлось писать заявление в полицию.

В комментариях пользователи не понимают такого отношения к домашним питомцам. Они ждут, что женщину привлекут к ответственности за «жестокое обращение».

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#Общество#Стерлитамак#Соцсети#Кот#Марина Шорина
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