Какие VPN хотят запретить в России, рассказали эксперты

В беседе с журналистом 1MI он отметил, что после признания Меты экстремистской трафик запрещенных в России Фейсбука и Инстаграма существенно упал. Все моментально научились пользоваться VPN чтобы получать нужную информацию там, где привыкли. Но в то же время люди не любят передергиваться, делать на пути даже к милой социальной сети несколько шагов: с каждым шагом теряется число пользователей.