Хлебозавод в Уфе может продать площади стройфирме

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Вопрос о реализации базы обсудят на общем собрании акционеров «Восхода». Оно состоится 21 марта. Руководство обеих компаний эту информацию прямо не подтверждает.
В «Восходе» говорят, что компания хочет перевезти основное производство в северную промзону столицы РБ. Это случится в рамках программы развития, реконструкции и модернизации производственных площадок. Будущий завод разместится на ранее законсервированной площадке на улице Свободы, 55.
Там могут запустить линию по выпуску замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий. Они будут поставляться на рынки регионов Поволжья и Урала.
«Восход» принадлежит новосибирскому предпринимателю Дмитрию Терешкову. ООО «Акварель» существует с 2021 года, а владеет ей ООО «Третий трест-инвест» Алексея и Владимира Борманов.