Футбольный клуб «Уфа» получил нового руководителя

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Специалиста назвали профессиональным функционером и бывшим советским игроком. Ранее он работал в «СКА-Хабаровске» на должности генерального директора. Также у него есть опыт работы на посту коммерческого директора в футбольной национальной лиге.
С июля 2023 года Фельдман был исполнительным директором «Уфы». Там считают, что он показал себя как настоящий профессионал, знающий свое дело. Минспорта доверяет ему и желает удачи на новом посту.