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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Гендиректором «Уфы» стал Сергей Фельдман

Футбольный клуб «Уфа» получил нового руководителя

13 марта 2024, 16:02
Фото: Соцсети Руслана Хабибова

Гендиректором «Уфы» стал Сергей Фельдман

В министерстве спорта Башкирии представили тренерскому штабу футбольного клуба «Уфа» нового генерального директора. Им стал Сергей Фельдман. Об этом глава ведомства Руслан Хабибов сообщил в своем Telegram-канале.

Специалиста назвали профессиональным функционером и бывшим советским игроком. Ранее он работал в «СКА-Хабаровске» на должности генерального директора. Также у него есть опыт работы на посту коммерческого директора в футбольной национальной лиге.

С июля 2023 года Фельдман был исполнительным директором «Уфы». Там считают, что он показал себя как настоящий профессионал, знающий свое дело. Минспорта доверяет ему и желает удачи на новом посту.

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