Эксперт назвал ключевые отличия надежных капперов от мошенников

Он отметил, что каждому человеку, который мечтает сделать выигрышную ставку, непросто действовать, ориентируясь лишь на отзывы или прогнозы на сайтах спортивных СМИ. К капперам в основном обращаются, чтобы обзавестись дополнительным стабильным доходом. В интернете на доверчивой аудитории стремятся нажиться мошенники, для которых именно новички выступают легкой добычей для развода на деньги, объясняет основатель телеграм-канала «Контрольная Ставка». Курицкий также заявляет, что посещение каналов капперов, помимо потенциальной прибыли, может принести и удовольствие, если речь идет о настоящих азартных любителях спорта.