Эксперт назвал ключевые отличия надежных капперов от мошенников

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Те, кто увлечен ставками на спорт, представляют, как непросто отыскать надежного каппера, лишь изучив отзывы о подобных специалистах в интернете. Разницу между достоверными, объективными прогнозами и гаданием на кофейной гуще объяснил Артур Курицкий, который ведет телеграм-канал «Контрольная Ставка».
Он отметил, что каждому человеку, который мечтает сделать выигрышную ставку, непросто действовать, ориентируясь лишь на отзывы или прогнозы на сайтах спортивных СМИ. К капперам в основном обращаются, чтобы обзавестись дополнительным стабильным доходом. В интернете на доверчивой аудитории стремятся нажиться мошенники, для которых именно новички выступают легкой добычей для развода на деньги, объясняет основатель телеграм-канала «Контрольная Ставка». Курицкий также заявляет, что посещение каналов капперов, помимо потенциальной прибыли, может принести и удовольствие, если речь идет о настоящих азартных любителях спорта.
Артур Курицкий уверен, что честный каппер отличается от мошенника в первую очередь прозрачностью своей работы. Ответственный специалист не ограничится публикацией на своих ресурсах исключительно положительных отзывов от довольных клиентов, а будет также периодически публиковать непредвзятую и честную статистику. Стоит отметить, что добросовестные капперы обычно выкладывают все результаты по платной подписке в открытом доступе, чтобы каждый интернет-пользователь смог объективно оценить уровень их работы.
Помимо этого, каналы достойных доверия капперов всегда предоставляют аудитории пробный бесплатный доступ. Курицкий заявил, что люди, прежде чем платить за подобные услуги, должны попробовать их бесплатно. Даже небольшой пробный период поможет им составить личное мнение — понять, насколько им это нравится, убедиться в отсутствии подводных камней.
Также на канале у профессионального спортивного аналитика должна быть возможность пообщаться с другими подписчиками и узнать, насколько они довольны полученными результатами. В большинстве своем пользователи охотно дают характеристику капперу, за работой которого следят. В число опций, которые настраивают на доверие к конкретному автору, эксперт включил и услугу индивидуального сопровождения.
Курицкий объясняет, что, помимо отзывов на самом канале, стоит ознакомиться и с информацией о конкретном проекте на специализированных порталах и форумах. Если такие публикации набирают массу хороших отзывов, то информация заслуживает доверия.