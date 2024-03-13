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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Чем поможет продление семейной ипотеки в России?

Чем поможет продление «Семейной ипотеки» в России?

13 марта 2024, 12:26
Фото: 1MI

Чем поможет продление семейной ипотеки в России?

Семейную ипотеку планируется продлить — выясняем, как это повлияет на покупательскую способность российских семей и спрос на недвижимость.

Президент России Владимир Путин анонсировал решение продлить «Семейную ипотеку» под 6%. Предполагается, что эта программа будет иметь дифференцированную процентную ставку в зависимости от количества и возраста детей. Пока параметры обновленной ипотеки прорабатываются.

Аналитики считают, что решение о продлении ипотеки поддержит работу застройщиков и обеспечит их стабильным спросом на жилье. Даже если ипотеку с господдержкой не продлят лето, одной только семейной ипотеки хватит для поддержки планов девелоперов. Прогнозируется, что до 2030 года у россиян сохранится интерес к недвижимости.

Отметим, что в России в декабре 2023 года среди купивших квартиру в новостройках 70% покупателей выбирали семейную ипотеку. Это стало рекордом с момента запуска программы. При этом ипотека с господдержкой, которая была популярна в 2022 году, все больше сдает свои позиции. Отметим, что на данный момент в России в целом отмечается снижение объемов выдачи ипотеки.

Подробнее — в материале Newia.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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