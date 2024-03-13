Чем поможет продление «Семейной ипотеки» в России?

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Президент России Владимир Путин анонсировал решение продлить «Семейную ипотеку» под 6%. Предполагается, что эта программа будет иметь дифференцированную процентную ставку в зависимости от количества и возраста детей. Пока параметры обновленной ипотеки прорабатываются.
Аналитики считают, что решение о продлении ипотеки поддержит работу застройщиков и обеспечит их стабильным спросом на жилье. Даже если ипотеку с господдержкой не продлят лето, одной только семейной ипотеки хватит для поддержки планов девелоперов. Прогнозируется, что до 2030 года у россиян сохранится интерес к недвижимости.
Отметим, что в России в декабре 2023 года среди купивших квартиру в новостройках 70% покупателей выбирали семейную ипотеку. Это стало рекордом с момента запуска программы. При этом ипотека с господдержкой, которая была популярна в 2022 году, все больше сдает свои позиции. Отметим, что на данный момент в России в целом отмечается снижение объемов выдачи ипотеки.
Подробнее — в материале Newia.