Чем поможет продление «Семейной ипотеки» в России?

Отметим, что в России в декабре 2023 года среди купивших квартиру в новостройках 70% покупателей выбирали семейную ипотеку. Это стало рекордом с момента запуска программы. При этом ипотека с господдержкой, которая была популярна в 2022 году, все больше сдает свои позиции. Отметим, что на данный момент в России в целом отмечается снижение объемов выдачи ипотеки.