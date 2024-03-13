Автопарк «Башавтотранса» за пять лет получил 1388 автобусов

Posted 13 марта, 09:45
Published 13 марта, 09:45
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Как сообщили в министерстве транспорта региона, по нацпроекту регион получил 85 автобусов большого класса, их направили на обслуживание магистральных и других маршрутов Уфы.
В прошлом году для улучшения работы общественного транспорта в малых городах и селах приобрели 250 автобусов. За последние несколько лет изменились схемы движения 267 маршрутов, увеличилось количество единиц на 78 маршрутах, изменен класс подвижного состава на 53.
Согласно посланию Президента России Федеральному собранию регионы дополнительно получат около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Башкирия в этом году закупит 200 автобусов за счет средств фонда национального благосостояния. Также в этом году планируется приобрести 30 машин туристического типа.
Обновление пассажирского транспорта в городских агломерациях — одно из направлений нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря поддержке Минтранса России регионы могут приобрести новый транспорт со скидкой 60%.