Автопарк «Башавтотранса» за пять лет получил 1388 автобусов

В прошлом году для улучшения работы общественного транспорта в малых городах и селах приобрели 250 автобусов. За последние несколько лет изменились схемы движения 267 маршрутов, увеличилось количество единиц на 78 маршрутах, изменен класс подвижного состава на 53.