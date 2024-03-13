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Водитель BMW в Уфе едва не устроил ДТП с автобусом

Автомобилист в Уфе проехал на красный, устроил дрифт и едва не въехал в автобус

13 марта 2024, 10:47
Фото: 1MI

Водитель BMW в Уфе едва не устроил ДТП с автобусом

Опасные маневры на большой скорости водитель выполнял в районе восьмиэтажки уфимской Черниковки.

В Черниковке водитель элитной иномарки едва не спровоцировал ДТП. Опасная выходка водителя BMW попала в обзор камер уличного наблюдения, сообщает телеканал UTV.

Видео: UTV.ru

Автомобилист, игнорируя запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток, где едва не столкнулся с пассажирским автобусом. Далее водитель BMW дрифтует на перекрестке и, не сбавляя скорости, проносится через пешеходной переход.

Ранее в Уфе привлекли к ответственности нескольких автомобилистов, выполнявших опасные маневры на проезжей части. Так, большой резонанс в соцсетях вызвало видео, на котором уфимский блогер выполняет резкие повороты, двигаясь по Карла Маркса — из салона в этот момент летят залпы фейерверков. В итоге водитель не справился с управлением и врезался в металлическую ограду.

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#Общество#Происшествия#Город#Видео#ГИБДД#Автомобиль#Новости Башкирии#Автобусы#Азамат Нухов
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