Автомобилист в Уфе проехал на красный, устроил дрифт и едва не въехал в автобус

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Черниковке водитель элитной иномарки едва не спровоцировал ДТП. Опасная выходка водителя BMW попала в обзор камер уличного наблюдения, сообщает телеканал UTV.
Автомобилист, игнорируя запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток, где едва не столкнулся с пассажирским автобусом. Далее водитель BMW дрифтует на перекрестке и, не сбавляя скорости, проносится через пешеходной переход.
Ранее в Уфе привлекли к ответственности нескольких автомобилистов, выполнявших опасные маневры на проезжей части. Так, большой резонанс в соцсетях вызвало видео, на котором уфимский блогер выполняет резкие повороты, двигаясь по Карла Маркса — из салона в этот момент летят залпы фейерверков. В итоге водитель не справился с управлением и врезался в металлическую ограду.