Автомобилист в Уфе проехал на красный, устроил дрифт и едва не въехал в автобус

Ранее в Уфе привлекли к ответственности нескольких автомобилистов, выполнявших опасные маневры на проезжей части. Так, большой резонанс в соцсетях вызвало видео, на котором уфимский блогер выполняет резкие повороты, двигаясь по Карла Маркса — из салона в этот момент летят залпы фейерверков. В итоге водитель не справился с управлением и врезался в металлическую ограду.