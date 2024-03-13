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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Уфе под снос отправятся 15 жилых домов

15 домов в двух районах Уфы признали аварийными

13 марта 2024, 09:55
Фото: 1MI

В Уфе под снос отправятся 15 жилых домов

Об этом сообщает региональное управление земельных и имущественных отношений.

Ряд жилых домов в Орджонокидзевском и Калининском районах республики признали аварийными. Жилье в скором времени отправится под снос.

В частности снесены будут следующие дома:

ул. Мечетлинская №1, №7, №11, №12;

ул. Майская, №9, №9А;

ул. Свободы, №52, №54;

ул. Кольцевая, №144, №146, №146А, №148;

ул. Фурманова, №15;

ул. Юрия Гагарина, №13 и №16 (поселок Новые Черкассы).

Отмечается, что жители признанных аварийными домами должны получить другое благоустроенное жилье — по договорам социального найма.

#Общество#Город#Аварийное жилье#Администрация#Азамат Нухов#Снос жилых домов#Снос
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