15 домов в двух районах Уфы признали аварийными

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Ряд жилых домов в Орджонокидзевском и Калининском районах республики признали аварийными. Жилье в скором времени отправится под снос.
В частности снесены будут следующие дома:
ул. Мечетлинская №1, №7, №11, №12;
ул. Майская, №9, №9А;
ул. Свободы, №52, №54;
ул. Кольцевая, №144, №146, №146А, №148;
ул. Фурманова, №15;
ул. Юрия Гагарина, №13 и №16 (поселок Новые Черкассы).
Отмечается, что жители признанных аварийными домами должны получить другое благоустроенное жилье — по договорам социального найма.