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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Жителям Башкирии дадут выходной посреди недели

12 марта 2024, 04:16
Фото: FreePik

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Рабочий день перед ним сократится на час.

В апреле жителей Башкирии ждет дополнительный выходной — 10 апреля мусульмане отмечают окончание месяца Рамадан (Ураза-байрам). Эта дата выпадет на среду, таким образом, работники получат выходной посреди недели.

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Кроме того, 9 апреля рабочий день будет сокращен на один час.

Священный месяц Рамадан у мусульман начался 11 марта. В это время верующие держат пост и отказывают от питья и пищи в течение светлого времени суток.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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