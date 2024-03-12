Жителям Башкирии дадут выходной посреди недели

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В апреле жителей Башкирии ждет дополнительный выходной — 10 апреля мусульмане отмечают окончание месяца Рамадан (Ураза-байрам). Эта дата выпадет на среду, таким образом, работники получат выходной посреди недели.
Кроме того, 9 апреля рабочий день будет сокращен на один час.
Священный месяц Рамадан у мусульман начался 11 марта. В это время верующие держат пост и отказывают от питья и пищи в течение светлого времени суток.