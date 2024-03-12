Жительница Башкирии сгорела в собственном доме

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Пожар со смертельным исходом произошел в Башкирии в ночь на 12 марта. Как сообщает МЧС, трагический инцидентслучился в деревне Новокизганово Бураевского района республики.
Об охваченном пламенем бревенчатом доме спасателям сообщили соседи. Вскоре после прибытия пожарные потушили огонь.
Во время ликвидации пожара под обломками обнаружили тело погибшей 48-летней женщины. Медикам оставалось лишь констатировать смерть сельчанки.
Что послужило причиной пожара — сейчас выясняют. На месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что пожарного извещателя в доме не было.