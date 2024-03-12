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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Ночной пожар в Башкирии унес жизнь 48-летней женщины

Жительница Башкирии сгорела в собственном доме

12 марта 2024, 03:44
Фото: МЧС

Ночной пожар в Башкирии унес жизнь 48-летней женщины

От сгоревшего дома почти ничего не осталось.

Пожар со смертельным исходом произошел в Башкирии в ночь на 12 марта. Как сообщает МЧС, трагический инцидентслучился в деревне Новокизганово Бураевского района республики.

Об охваченном пламенем бревенчатом доме спасателям сообщили соседи. Вскоре после прибытия пожарные потушили огонь.

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Во время ликвидации пожара под обломками обнаружили тело погибшей 48-летней женщины. Медикам оставалось лишь констатировать смерть сельчанки.

Что послужило причиной пожара — сейчас выясняют. На месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что пожарного извещателя в доме не было.

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