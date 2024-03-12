В ГИБДД Уфы объявили о проведении новой спецоперации

Отмечается, что мероприятие направлено не только на выявление нарушителей с целью привлечения их к ответственности, но для «всеобщего призыва быть культурными, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения». Так, по данным пресс-службы ведомства, за один день проведения мероприятия было составлено 170 административных материалов.