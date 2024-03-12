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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Профилактические мероприятия ГИБДД пройдут на дорогах Уфы

В ГИБДД Уфы объявили о проведении новой спецоперации

12 марта 2024, 09:59
Фото: 1MI

Профилактические мероприятия ГИБДД пройдут на дорогах Уфы

Автоинспекторы сосредоточат внимание на выявлении нарушений на парковках.

Сотрудники Госавтоинспекции при участии активистов проведут обследование уличных парковочных мест на предмет нарушения правил остановки и стоянки автомобилей. В том числе, проверка затронет парковки крупных торговых центров в Уфе

Отмечается, что мероприятие направлено не только на выявление нарушителей с целью привлечения их к ответственности, но для «всеобщего призыва быть культурными, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения». Так, по данным пресс-службы ведомства, за один день проведения мероприятия было составлено 170 административных материалов.

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#Общество#Город#ГИБДД#Парковка#ПДД#Штрафы пдд#Азамат Нухов#Госавтоинспекция#Нарушения
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