В ГИБДД Уфы объявили о проведении новой спецоперации

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Сотрудники Госавтоинспекции при участии активистов проведут обследование уличных парковочных мест на предмет нарушения правил остановки и стоянки автомобилей. В том числе, проверка затронет парковки крупных торговых центров в Уфе
Отмечается, что мероприятие направлено не только на выявление нарушителей с целью привлечения их к ответственности, но для «всеобщего призыва быть культурными, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения». Так, по данным пресс-службы ведомства, за один день проведения мероприятия было составлено 170 административных материалов.