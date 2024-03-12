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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Благоустройством парка Лесоводов в Уфе займется компания из Тюмени

В Башкирии приостановили тендер на 150 млн рублей по жалобе одного из участников

12 марта 2024, 12:24
Фото: 1MI

Благоустройством парка Лесоводов в Уфе займется компания из Тюмени

Работы должны быть выполнены не позднее октября текущего года, сообщается на портале госзакупок.

Благоустройством парка Лесоводов в Уфе займется ООО «Строительная компания „Реалист“» из Тюмени. Проведение двух тендеров на благоустройство парковых территорий ранее инициировала администрация Советского района.

Общая сумма контрактов составила 386,3 млн руб. Подрядчик предложил исполнить их по начальным ценам. Так, на благоустройство дорожек и площадок планируется выделить 236,3 млн рублей, на установку освещения и систем видеонаблюдения — 150 млн рублей.

Второй тендер, однако, был приостановлен из-за жалобы участника торгов. По мнению компании «Экодом», заказчик установил узкие требования сопоставимого характера работ для подрядчиков.

В рамках первого договора подрядчик должен установить на территории парка тротуары, велосипедные дорожки, площадки с резиновым покрытием и др. Помимо этого, ему нужно будет установить малые архитектурные формы и посеять газон.

#Общество#Город#Благоустройство#Госзакупки#Парки и скверы#Азамат Нухов#Реконструкция парков#Парк#Советский район
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