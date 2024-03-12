В Башкирии приостановили тендер на 150 млн рублей по жалобе одного из участников

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Благоустройством парка Лесоводов в Уфе займется ООО «Строительная компания „Реалист“» из Тюмени. Проведение двух тендеров на благоустройство парковых территорий ранее инициировала администрация Советского района.
Общая сумма контрактов составила 386,3 млн руб. Подрядчик предложил исполнить их по начальным ценам. Так, на благоустройство дорожек и площадок планируется выделить 236,3 млн рублей, на установку освещения и систем видеонаблюдения — 150 млн рублей.
Второй тендер, однако, был приостановлен из-за жалобы участника торгов. По мнению компании «Экодом», заказчик установил узкие требования сопоставимого характера работ для подрядчиков.
В рамках первого договора подрядчик должен установить на территории парка тротуары, велосипедные дорожки, площадки с резиновым покрытием и др. Помимо этого, ему нужно будет установить малые архитектурные формы и посеять газон.