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Updated Сегодня, 05:12

В Уфе мужчина бросил в полицейского стул и сел на четыре года

Уфимца посадили за брошенный в полицейского стул

12 марта 2024, 05:10
Фото: FreePik

В Уфе мужчина бросил в полицейского стул и сел на четыре года

Сотрудник МВД получил серьезные травмы.

В Уфе местному жителю вынесли приговор за нападение на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент случился в октябре минувшего года. Мужчина, как установил суд, во время ссоры довел жену до вызова полиции. Когда сотрудник явился в квартиру, пьяный горожанин бросил в него стул. У полицейского в итоге диагностировали острую закрытую черепно-мозговую травму.

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Известно, что мужчина ранее уже был судим. Свою вину он не признает. Суд назначил обвиняемому 4 года лишения свободы в колонии общего режима, уфимца взяли под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии
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