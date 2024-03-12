Уфимца посадили за брошенный в полицейского стул

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Уфе местному жителю вынесли приговор за нападение на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Инцидент случился в октябре минувшего года. Мужчина, как установил суд, во время ссоры довел жену до вызова полиции. Когда сотрудник явился в квартиру, пьяный горожанин бросил в него стул. У полицейского в итоге диагностировали острую закрытую черепно-мозговую травму.
Известно, что мужчина ранее уже был судим. Свою вину он не признает. Суд назначил обвиняемому 4 года лишения свободы в колонии общего режима, уфимца взяли под стражу в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.