Уфимца посадили за брошенный в полицейского стул

Инцидент случился в октябре минувшего года. Мужчина, как установил суд, во время ссоры довел жену до вызова полиции. Когда сотрудник явился в квартиру, пьяный горожанин бросил в него стул. У полицейского в итоге диагностировали острую закрытую черепно-мозговую травму.