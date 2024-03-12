Скончался один из последних ветеранов ВОВ в районе Башкирии

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Гилязов в годы ВОВ был в стрелковой дивизии, а после войны работал военным комиссаром Илишевского и Дюртюлинского районов. Он приложил руку к возведению действующего сегодня здания военкомата.
«В жизни он всегда отличался человеколюбием и простотой. Трудолюбив, тактичен, чистолюбив. Обладал всеми лучшими качествами советского офицера», — добавил Юсупов.
Соотечественники вспоминают, что мужчина прожил достойную жизнь, которая может стать образцом для настоящих мужчин. Главе района тяжело осознавать, что сейчас уходят легенды. Он выразил соболезнования дочерям Гилязова, всем родным и близким.
В комментариях пользователь Хамит Набиев поделился, что знал Мусавира Закировича, ведь он жили по-соседству. В саду военкомата якобы его яблони цветут весной, но в этом году пучки распустятся без мужчины.