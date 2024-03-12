Сбежавшая от родителей школьница в Башкирии пришла в детдом

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Ранее в соцсетях написали, что девочка сбежала из дома после ссоры из-за вейпа. Ребенку 12 лет и ее искали родители, друзья и полицейские. Оказалось, что она сама пришла жить в детдом, откуда после и позвонили родственникам.
После ссоры с мамой школьница переночевала у подруги из неблагополучной семьи, которая ей посоветовала отправиться в детдом. Пятиклассницу такое предложение не смутило и он отправилась в соцучреждение. Удивленные соцработники сами позвонили маме и обо всём рассказали.
Теперь ребенок находится дома. Однако пользователи соцсетей не понимают, почему полиция не поставит семью на учет после подобного случая. Там считают, что за ними нужен надзор, ведь ребенок «балуется запрещенкой» и сбегает из дома.