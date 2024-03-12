Пользователи Telegram заметили сбой, но в Башкирии его нет

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Очевидцы докладывают, что в приложении Telegram идет постоянное «обновление». Некоторые не могут отправить сообщения другим, а также у читателей не грузятся каналы.
Судя по данным сервиса DownDetector, сбой зафиксировали после 17 часов вечера по московскому времени 12 марта. У 54% пользователей просто не работал сервис, еще 35% столкнулись с проблемами при отправке сообщения, а у 27% не грузило приложение.
Больше всего запросов на проблемы оставили жители Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и Белгорода. Еще одна жалоба была из Уфы. Однако в соцсетях пользователи пишут, что не заметили сбой и спокойно работали вечером.
Неделю назад в Башкирии заметили массовое «падение» продуктов компании Meta*. Принадлежащие ей Facebook* и Instagram* перестали работать у жителей республики, а некоторые не могли отправить сообщение через WhatsApp*.
* — Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская организация