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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В работе Telegram снова сбой

Пользователи Telegram заметили сбой, но в Башкирии его нет

12 марта 2024, 15:05
Фото: 1MI

В работе Telegram снова сбой

Пользователи соцсетей сообщили о том, что в работе мессенджера Telegram наблюдается сбой. При этом у жителей Башкортостана таких проблем нет. Об этом они пишут в комментариях под публикациями в региональных Telegram-каналах.

Очевидцы докладывают, что в приложении Telegram идет постоянное «обновление». Некоторые не могут отправить сообщения другим, а также у читателей не грузятся каналы.

Судя по данным сервиса DownDetector, сбой зафиксировали после 17 часов вечера по московскому времени 12 марта. У 54% пользователей просто не работал сервис, еще 35% столкнулись с проблемами при отправке сообщения, а у 27% не грузило приложение.

Фото: Скриншот DownDetector

Больше всего запросов на проблемы оставили жители Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и Белгорода. Еще одна жалоба была из Уфы. Однако в соцсетях пользователи пишут, что не заметили сбой и спокойно работали вечером.

Неделю назад в Башкирии заметили массовое «падение» продуктов компании Meta*. Принадлежащие ей Facebook* и Instagram* перестали работать у жителей республики, а некоторые не могли отправить сообщение через WhatsApp*.

* — Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская организация

А у вас были проблемы в работе Telegram вечером 12 марта?
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