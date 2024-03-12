Почему в России зафиксирован новый рекорд по уровню бедности

Аналитики уточняют, что за 2023 год количество вакансий выросло на 57%, средняя медианная зарплата за год выросла на 14,1%. При этом вырос и доход низко квалифицированных кадров — за счет дефицита рабочей силы на рынке труда. Кроме того, с февраля этого года более 40 пособий, выплат и компенсаций выросли на 7,4%, что положительно сказалось на семейных бюджетах. В итоге более 800 тыс. человек смогли переступить планку бедности.