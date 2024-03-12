Почему в России зафиксирован новый рекорд по уровню бедности

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Как следует из официальных данных Росстата, сейчас к бедным можно отнести 13,5 млн из 146 млн жителей страны. Это категория граждан с доходами ниже установленного прожиточного минимума.
Аналитики уточняют, что за 2023 год количество вакансий выросло на 57%, средняя медианная зарплата за год выросла на 14,1%. При этом вырос и доход низко квалифицированных кадров — за счет дефицита рабочей силы на рынке труда. Кроме того, с февраля этого года более 40 пособий, выплат и компенсаций выросли на 7,4%, что положительно сказалось на семейных бюджетах. В итоге более 800 тыс. человек смогли переступить планку бедности.
Сейчас одна из приоритетных задач социально-экономического развития — снижение уровня бедности и «предбедности». В числе основных факторов, которые могут это обеспечить:
Напомним, президент поставил задачу снизить уровень бедности до 7% к 2030 году.
Подробнее — в материале «Новых известий».