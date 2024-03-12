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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Почему в России зафиксирован новый рекорд по уровню бедности

Почему в России зафиксирован новый рекорд по уровню бедности

12 марта 2024, 12:37
Фото: 1MI
Росстат отчитался о рекордно низком уровне бедности в России по итогам 2023 года — показатель упал с 9,8% до 9,3% от численности населения страны. За счет чего такие показатели?

Как следует из официальных данных Росстата, сейчас к бедным можно отнести 13,5 млн из 146 млн жителей страны. Это категория граждан с доходами ниже установленного прожиточного минимума.

Аналитики уточняют, что за 2023 год количество вакансий выросло на 57%, средняя медианная зарплата за год выросла на 14,1%. При этом вырос и доход низко квалифицированных кадров — за счет дефицита рабочей силы на рынке труда. Кроме того, с февраля этого года более 40 пособий, выплат и компенсаций выросли на 7,4%, что положительно сказалось на семейных бюджетах. В итоге более 800 тыс. человек смогли переступить планку бедности.

Сейчас одна из приоритетных задач социально-экономического развития — снижение уровня бедности и «предбедности». В числе основных факторов, которые могут это обеспечить:

  • Растущая социальная поддержка населения, особенно семей с детьми.
  • Темпы роста ВВП и смежные факторы развития экономики.
  • Демографическая ситуация, поддержание в течение длительного времени весьма низкого уровня безработицы, конкуренция компаний за сотрудников.
  • ⁠Формирование класса собственников недвижимости и некоторых других активов, позволяющих получать пассивный доход.
  • Значительные денежные выплаты военнослужащим, работникам сферы ОПК и смежных отраслей.

Напомним, президент поставил задачу снизить уровень бедности до 7% к 2030 году.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Общество#Андрей Королев#Новости
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