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Posted Вчера, 18:08

Published Вчера, 18:08

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Перед Масленицей врач предложила ЗОЖ-начинки для блинов

Перед Масленицей врач предложила ЗОЖ-начинки для блинов

12 марта 2024, 18:08
Фото: 1MI
Гастроэнтеролог компании «СберЗдоровье» рассказала, какие начинки для блинов сделают главное масленичное угощение не только вкусным, но и полезным.

В беседе с RT Ольга Евлашева сказала, что в качестве основы для блинов можно выбрать как кефир, так и молоко или воду. Самым сытным вариантом будет молоко. Блины с наименьшим содержанием калорий получаются на воде.

Тем, кто решил отказаться от сахара, можно добавить в тесто банановое или яблочное пюре.

Также важной ЗОЖ-составляющей блинов является использование цельнозерновой муки вместо белой пшеничной. Тем, кто не любит вкус выпечки из цельнозерновой муки, Евлашева советует смешивать цельнозерновую муку с обычной в соотношении 1/3.

Чтобы блины были более полезными, гастроэнтеролог рекомендовала отказаться от сливочного масла при жарке, заменив его растительным. Высшим достижением ЗОЖ-кулинарии станет жарка блинов без масла на антипригарной сковороде.

В качестве здоровых начинок Евлашева предложила фрукты, ягоды или ореховую пасту без сахара. Особенно полезна ореховая паста, регулярное употребление которой способствует укреплению сосудов и снижает риск болезней сердца. Более сытные начинки получаются из творога с изюмом, а также индюшачьего или куриного мяса, рыбы, овощей, сыра или грибов.

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