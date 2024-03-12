Перед Масленицей врач предложила ЗОЖ-начинки для блинов

Posted Вчера, 18:08
Published Вчера, 18:08
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В беседе с RT Ольга Евлашева сказала, что в качестве основы для блинов можно выбрать как кефир, так и молоко или воду. Самым сытным вариантом будет молоко. Блины с наименьшим содержанием калорий получаются на воде.
Тем, кто решил отказаться от сахара, можно добавить в тесто банановое или яблочное пюре.
Также важной ЗОЖ-составляющей блинов является использование цельнозерновой муки вместо белой пшеничной. Тем, кто не любит вкус выпечки из цельнозерновой муки, Евлашева советует смешивать цельнозерновую муку с обычной в соотношении 1/3.
Чтобы блины были более полезными, гастроэнтеролог рекомендовала отказаться от сливочного масла при жарке, заменив его растительным. Высшим достижением ЗОЖ-кулинарии станет жарка блинов без масла на антипригарной сковороде.
В качестве здоровых начинок Евлашева предложила фрукты, ягоды или ореховую пасту без сахара. Особенно полезна ореховая паста, регулярное употребление которой способствует укреплению сосудов и снижает риск болезней сердца. Более сытные начинки получаются из творога с изюмом, а также индюшачьего или куриного мяса, рыбы, овощей, сыра или грибов.