На заводе в Башкирии работник получил тяжелую травму головы

«Частное агентство занятости в нарушение условий соглашения не обеспечило обучение сотрудника требованиям охраны труда, а туймазинское предприятие, в свою очередь, не затребовало документы, подтверждающие обучение токаря. И хотя на заводе токарю были проведены инструктажи по охране труда, он прошёл стажировку на рабочем месте, недостатки в подготовке по охране труда и неиспользование работником защитной каски привели к тяжёлому несчастному случаю. Его причиной стала также неудовлетворительная организация производства работ, в том числе отсутствие контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты», — гласит заключение Гострудинспекции.