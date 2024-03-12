На заводе в Башкирии работник получил тяжелую травму головы

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
54-летний работник Туймазинского завода автобетоновозов получил тяжелую травму на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции. Работник получил сильный удар металлическим прутом по голове.
Инцидент случился в январе этого года. Мужчина запустил станок с неподходящей по размеру заготовкой. Сразу после включения машины работник услышал сильный звон. Подняв голову, мужчина получил удар выпавшей заготовкой. С тяжелой травмой пострадавшего увезли в больницу.
«Частное агентство занятости в нарушение условий соглашения не обеспечило обучение сотрудника требованиям охраны труда, а туймазинское предприятие, в свою очередь, не затребовало документы, подтверждающие обучение токаря. И хотя на заводе токарю были проведены инструктажи по охране труда, он прошёл стажировку на рабочем месте, недостатки в подготовке по охране труда и неиспользование работником защитной каски привели к тяжёлому несчастному случаю. Его причиной стала также неудовлетворительная организация производства работ, в том числе отсутствие контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты», — гласит заключение Гострудинспекции.