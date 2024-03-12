На дорогах Башкирии стали реже умирать

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Ведомство считает, что результаты были из-за комплексной работы заинтересованных структур под руководством главы РБ. Для снижения аварийности на дорогах проделана большая работа: установлены и заменены более 98,5 тысячи знаков, 321 км барьерного ограждения, 560 светофоров.
Нарушения ПДД на трассах фиксируют 1 830 камер. Кроме того, ежегодно в нормативное состояние приводят более тысячи км дорог. С 2019 года муниципалитетам выделяют деньги на отсыпку дорог с щебеночным и песчано-гравийным покрытием. В 2024 году работа по всем направлениям продолжится.