На дорогах Башкирии стали реже умирать

За шесть лет в Башкирии число погибших на дорогах снизилось на 30%

В Башкортостане за шесть лет почти на треть сократились показатели по погибшим на дорогах. В сравнении с 2018 годом количество ДТП снизилось на 20%, а на 23% меньше насчитали раненых в авариях. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса региона.