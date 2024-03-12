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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

За шесть лет в Башкирии число погибших на дорогах снизилось на 30%

На дорогах Башкирии стали реже умирать

12 марта 2024, 16:34
Фото: 1MI

За шесть лет в Башкирии число погибших на дорогах снизилось на 30%

В Башкортостане за шесть лет почти на треть сократились показатели по погибшим на дорогах. В сравнении с 2018 годом количество ДТП снизилось на 20%, а на 23% меньше насчитали раненых в авариях. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса региона.

Ведомство считает, что результаты были из-за комплексной работы заинтересованных структур под руководством главы РБ. Для снижения аварийности на дорогах проделана большая работа: установлены и заменены более 98,5 тысячи знаков, 321 км барьерного ограждения, 560 светофоров.

Нарушения ПДД на трассах фиксируют 1 830 камер. Кроме того, ежегодно в нормативное состояние приводят более тысячи км дорог. С 2019 года муниципалитетам выделяют деньги на отсыпку дорог с щебеночным и песчано-гравийным покрытием. В 2024 году работа по всем направлениям продолжится.

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#Общество#Башкортостан#ДТП#Смерть#Минтранс#Марина Шорина
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