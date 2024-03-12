mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Мавлиев представил ремонт тротуаров на улице Цюрупы

Мавлиев представил ремонт тротуаров на улице Цюрупы

12 марта 2024, 16:52
Фото: Скриншот видео
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о реконструкции тротуаров в городе в предстоящем году. По итогам выездного совещания на улице Цюрупы решено выполнить ремонт всего квартала. Об этом сообщил градоначальник в своих соцсетях.

В результате решено отремонтировать тротуары на улице Цюрупы — от Кирова до Чернышевского, на Кирова — от Ленина до Цюрупы — и на Чернышевского — от Цюрюпы до Ленина. Мавлиев прикрепил к посту визуализацию проекта.

В планах также есть обновление пешеходной зоны на проспекте Октября от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. В основе концепции благоустройства всех участков — удобство пешеходов, заметил мэр. Также планируется предусмотреть парковочные места, велодорожки и комплексное озеленение.

Читайте также:
Мэр Уфы рассказал о ходе реконструкции улицы Октябрьской революцииВ Уфе изъяли три жилых домаЛетом Шакшинский мост в Уфе закроют
#Уфа#Реконструкция#Ремонт#Дороги#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
Подпишитесь
Подвергшийся атаке беспилотника депутат из Башкирии рассказал о случившемся
Сегодня, 08:21
Скончался один из последних ветеранов ВОВ в районе Башкирии
Сегодня, 14:46
Сбежавшая от родителей школьница в Башкирии пришла в детдом
Сегодня, 14:18
Башкирия получила часть от миллиарда на догазификацию
Сегодня, 13:46
В МЧС Башкирии рассказали о «мужественном» рецепте блинов
Сегодня, 13:30
Из-за строительства дома уфимцы рискуют быть погребенными заживо
Сегодня, 15:46