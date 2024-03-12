Мавлиев представил ремонт тротуаров на улице Цюрупы

В результате решено отремонтировать тротуары на улице Цюрупы — от Кирова до Чернышевского, на Кирова — от Ленина до Цюрупы — и на Чернышевского — от Цюрюпы до Ленина. Мавлиев прикрепил к посту визуализацию проекта.