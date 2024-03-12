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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Кадровый голод в России: как решить застаревшую проблему

Кадровый голод в России: как решить застаревшую проблему

12 марта 2024, 12:22
Фото: 1MI

Кадровый голод в России: как решить застаревшую проблему

В этом году вновь актуальным стал вопрос поиска квалифицированных специалистов: практически в любой сфере ощущается острый дефицит кадров.

С введением западных санкций в России наметился рост доходов предприятий несырьевого сектора (+16,4%) при уменьшении доли нефтегазового сектора (-3,3%). Тем не менее от «нефтяной иглы» освободиться пока не получается — в том числе из-за дефицита кадров (за исключением финансового сектора). Причины не только в демографических ямах и последствиях пандемии, но и в резком изменении структуры спроса на труд.

Больше всего страдают сферы строительства, АПК, торговли, логистики, крупные перерабатывающие предприятия, социальный сектор. По словам экспертов, это связано с тем, что зарплаты в этих сферах все еще заметно ниже средних по экономике.

Усугубляется ситуация даже с нехваткой водителей. Объемы автомагистральных перевозок растут (с 68 до 72%), а о дефиците водителей заявляют уже 68,4% компаний. С одной стороны, это в корне меняет политику найма: в частности, становится меньше эйджизма и дискриминации в отношении женщин при трудоустройстве, появляются более гибкие условия занятости, с другой — рук все равно не хватает.

Аналитики полагают, что даже с учетом иммиграции в ближайшие пять лет объем людей в возрасте 20-39 лет, наиболее активных на рынке труда, уменьшится на 4–5 млн человек, при этом пропорционально упадет и предложение на рынке труда. И в этом контексте правильнее говорить о том, что сейчас на рынке труда сформировалась специфическая ситуация, в которой он «находится под давлением». При том, что в принципе внутренний потенциал пока еще есть.

Стоит подчеркнуть, что в России сейчас достигнут исторический минимум по безработице, а также быстро растут реальные зарплаты — на фоне снижения средней производительности труда. Вместе с тем эксперты предупреждают, что в перспективе далеко не все из тех, кто не работает, но желает трудиться, в ближайшее время смогут трудоустроиться — по разным причинам. Чтобы сократить этот пласт, следует внедрять новые гибкие формы занятости, включающие неполный рабочий день и дистанционный труд.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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