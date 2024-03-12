Кадровый голод в России: как решить застаревшую проблему

Аналитики полагают, что даже с учетом иммиграции в ближайшие пять лет объем людей в возрасте 20-39 лет, наиболее активных на рынке труда, уменьшится на 4–5 млн человек, при этом пропорционально упадет и предложение на рынке труда. И в этом контексте правильнее говорить о том, что сейчас на рынке труда сформировалась специфическая ситуация, в которой он «находится под давлением». При том, что в принципе внутренний потенциал пока еще есть.