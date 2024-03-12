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Строительство дома может развалить многоэтажку в Уфе

Из-за строительства дома уфимцы рискуют быть погребенными заживо

12 марта 2024, 15:46
Фото: Скриншот эфира

Строительство дома может развалить многоэтажку в Уфе

Жители дома №49/1 по улице Карла Маркса в Уфе пожаловались на трещины в стенах. Они появились из-за строительства рядом с 11-этажным объектом нового дома. Об этом стало известно каналу «Красная линия».

По словам жильцов, когда на участке рядом с домом начали забивать сваи, в их квартирах появились трещины. Сама многоэтажка возведена в 2004 году, а до начала работ над новым объектом по соседству у них таких проблем не было.

Пострадали и другие соседние здания, отметил глава комитета по противодействию коррупции Андрей Мусин. При забивании свай начал трескаться фундамент других построек, в том числе отдела полиции №4 и детского дошкольного учреждения.

Представитель застройщика Олег Городничин объяснял уфимцам, что трещины «имеют старый характер». Якобы фирма к этому не имеет никакого отношения.

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#Общество#Уфа#Строительство#Жилье#Дома#Марина Шорина
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