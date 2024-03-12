Из-за строительства дома уфимцы рискуют быть погребенными заживо

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
По словам жильцов, когда на участке рядом с домом начали забивать сваи, в их квартирах появились трещины. Сама многоэтажка возведена в 2004 году, а до начала работ над новым объектом по соседству у них таких проблем не было.
Пострадали и другие соседние здания, отметил глава комитета по противодействию коррупции Андрей Мусин. При забивании свай начал трескаться фундамент других построек, в том числе отдела полиции №4 и детского дошкольного учреждения.
Представитель застройщика Олег Городничин объяснял уфимцам, что трещины «имеют старый характер». Якобы фирма к этому не имеет никакого отношения.