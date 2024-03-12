mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Депутат Колунов рассказал об инициативе таранить неправильно припаркованные машины

Депутат Колунов рассказал об инициативе таранить неправильно припаркованные машины

12 марта 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney
В Госдуме разрабатывается законопроект, позволяющий водителям машин МЧС и скорых таранить машины, которые мешают проезду. В проекте говорится о «случаях крайней необходимости».

В беседе с журналистом RT, депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что нередко встречаются сообщения, в которых говорится о том, что пожарные или медики не смогли вовремя прибыть к пациенту или на место возгорания из-за неправильно припаркованных автомобилей. В итоге огромные убытки и гибель людей.

Депутат рассказал, что он продвигает проект закона, позволяющий спецтранспорту (скорым и машинам МЧС) таранить автомобили, мешающие проезду. Инициативу вынесут на рассмотрение в конце апреля или начале мая.

Ранее Виталий Милонов предложил разрешить оплату парковки до 00:00 дня, в который была оказана услуга.

Подпишитесь
Жители поселка в Башкирии взбунтовались против известного кафе
Сегодня, 04:07
Жителям Башкирии дадут выходной посреди недели
Сегодня, 04:16
Уфимец погиб в зоне СВО перед Днем защитника Отечества
Вчера, 16:56
Жительница Башкирии сгорела в собственном доме
Сегодня, 03:44
В Башкирии ожидается потепление до плюсовой температуры
Сегодня, 03:25
Стая бродячих собак растерзала котенка и напугала ребенка в Башкирии
Вчера, 14:32