Депутат Колунов рассказал об инициативе таранить неправильно припаркованные машины

В беседе с журналистом RT, депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что нередко встречаются сообщения, в которых говорится о том, что пожарные или медики не смогли вовремя прибыть к пациенту или на место возгорания из-за неправильно припаркованных автомобилей. В итоге огромные убытки и гибель людей.