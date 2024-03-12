Депутат Колунов рассказал об инициативе таранить неправильно припаркованные машины

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В беседе с журналистом RT, депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что нередко встречаются сообщения, в которых говорится о том, что пожарные или медики не смогли вовремя прибыть к пациенту или на место возгорания из-за неправильно припаркованных автомобилей. В итоге огромные убытки и гибель людей.
Депутат рассказал, что он продвигает проект закона, позволяющий спецтранспорту (скорым и машинам МЧС) таранить автомобили, мешающие проезду. Инициативу вынесут на рассмотрение в конце апреля или начале мая.
Ранее Виталий Милонов предложил разрешить оплату парковки до 00:00 дня, в который была оказана услуга.