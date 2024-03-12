Башкирия получила часть от миллиарда на догазификацию

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Согласно распоряжению, республике выделили более 57,8 млн рублей. Самые крупные субсидии направят в Чечню (148,2 млн), ЛНР (65 млн) и Запорожье (58,2 млн).
Среди регионов Приволжского федерального округа деньги получили Удмуртия (38,1 млн), Оренбургская (22,6 млн), Ульяновская (13,1 млн) и Кировская (12,2 млн) области и Чувашия (8,3 млн). При этом Татарстану и Самарской области не дали средства.
Минэнерго должно контролировать распределение средств и их расходование. До 1 февраля 2025 года ведомству нужно отчитаться правительству страны. За 20 рабочих дней после вступления документа в силу министерству нужно заключить соглашения.
Глава государства Владимир Путин предложил расширить программу социальной газификации. В нее должны попасть садоводческие товарищества.