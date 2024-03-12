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Published Сегодня, 13:46

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Башкирии выделили 57,8 млн рублей на догазификацию

Башкирия получила часть от миллиарда на догазификацию

12 марта 2024, 13:46
Фото: 1MI

Башкирии выделили 57,8 млн рублей на догазификацию

На текущий год 57 регионам России дали субсидии на софинансирование расходов при социальной газификации и догазификации. Башкирия стала одним из субъектов, которые получили долю от 1 миллиарда рублей. Такой документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, республике выделили более 57,8 млн рублей. Самые крупные субсидии направят в Чечню (148,2 млн), ЛНР (65 млн) и Запорожье (58,2 млн).

Среди регионов Приволжского федерального округа деньги получили Удмуртия (38,1 млн), Оренбургская (22,6 млн), Ульяновская (13,1 млн) и Кировская (12,2 млн) области и Чувашия (8,3 млн). При этом Татарстану и Самарской области не дали средства.

Минэнерго должно контролировать распределение средств и их расходование. До 1 февраля 2025 года ведомству нужно отчитаться правительству страны. За 20 рабочих дней после вступления документа в силу министерству нужно заключить соглашения.

Глава государства Владимир Путин предложил расширить программу социальной газификации. В нее должны попасть садоводческие товарищества.

Кабмин: На проведение программы социальной газификации выделят 2,5 млрд рублей
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