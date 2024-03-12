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Жителя Башкирии спасли из пожара, разгоревшегося из-за незатушенной сигареты

13 человек в Уфе едва не погибли из-за сигареты

12 марта 2024, 10:12
Фото: 1MI

Жителя Башкирии спасли из пожара, разгоревшегося из-за незатушенной сигареты

Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Возгорание началось на первом этаже дома по улице Ленина в Кумертау. Прибывшие на место пожарные спасли из задымленной квартиры мужчину. Помимо него, из дома также эвакуировали еще 12 человек.

Фото: МЧС по РБ.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Установлено, что возгорание началось с находившегося в квартире дивана, на которой упала незатушенная сигарета.

Ранее в Уфе огонь полностью уничтожил кухню на седьмом этаже многоквартирного дома. Как выяснилось, хозяйка одной из квартир оставила еду готовиться на плите, а сама в это время уснула. В результате еда на сковороде загорелась, а по дому начал распространяться сильный запах гари.

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#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Пожар с пострадавшим#Азамат Нухов
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