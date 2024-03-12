13 человек в Уфе едва не погибли из-за сигареты

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Возгорание началось на первом этаже дома по улице Ленина в Кумертау. Прибывшие на место пожарные спасли из задымленной квартиры мужчину. Помимо него, из дома также эвакуировали еще 12 человек.
Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Установлено, что возгорание началось с находившегося в квартире дивана, на которой упала незатушенная сигарета.
Ранее в Уфе огонь полностью уничтожил кухню на седьмом этаже многоквартирного дома. Как выяснилось, хозяйка одной из квартир оставила еду готовиться на плите, а сама в это время уснула. В результате еда на сковороде загорелась, а по дому начал распространяться сильный запах гари.