13 человек в Уфе едва не погибли из-за сигареты

Ранее в Уфе огонь полностью уничтожил кухню на седьмом этаже многоквартирного дома. Как выяснилось, хозяйка одной из квартир оставила еду готовиться на плите, а сама в это время уснула. В результате еда на сковороде загорелась, а по дому начал распространяться сильный запах гари.