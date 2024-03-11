Важное заявление о подготовке к периоду паводка сделал глава Башкирии

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Радий Хабиров обратился к чиновникам, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. Как отметил руководитель региона, в Башкирии в течение зимнего периода в Башкирии выпало много осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют превышение среднемноголетних значений весеннего паводка.
«У нас прогнозы серьезные идут. Снега много. Как бы не было проблем. Надо очень серьезно подготовиться. Изучите вопрос, выясните, какие прогнозы более серьезные. Доложите, что собираетесь делать. Вижу, что мероприятия начались, но нужно серьёзно подготовиться, чтобы не было проблем», — сказал Радий Хабиров.
Меры, принимаемые в рамках подготовки к паводковому периоду, озвучил уководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Так, в девяти республиканских муниципалитетах проводятся работы по распиловке и чернению льда на затороопасных участках рек.
Напомним, ранее премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов заявил, что подготовка к прохождению половодья «проводится с учетом наихудшего варианта развития событий».