mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Госокмитете по ЧС рассказали о подготовке к периоду паводка в Башкирии

Важное заявление о подготовке к периоду паводка сделал глава Башкирии

11 марта 2024, 11:20
Фото: 1MI

В Госокмитете по ЧС рассказали о подготовке к периоду паводка в Башкирии

По предварительному прогнозу Башгидромета в 2024 году весенний паводок ожидается выше среднемноголетних значений.

Радий Хабиров обратился к чиновникам, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. Как отметил руководитель региона, в Башкирии в течение зимнего периода в Башкирии выпало много осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют превышение среднемноголетних значений весеннего паводка.

«У нас прогнозы серьезные идут. Снега много. Как бы не было проблем. Надо очень серьезно подготовиться. Изучите вопрос, выясните, какие прогнозы более серьезные. Доложите, что собираетесь делать. Вижу, что мероприятия начались, но нужно серьёзно подготовиться, чтобы не было проблем», — сказал Радий Хабиров.

Меры, принимаемые в рамках подготовки к паводковому периоду, озвучил уководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Так, в девяти республиканских муниципалитетах проводятся работы по распиловке и чернению льда на затороопасных участках рек.

Напомним, ранее премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов заявил, что подготовка к прохождению половодья «проводится с учетом наихудшего варианта развития событий».

Когда в Башкирии начнется паводок
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Паводок#Новости Башкирии#Весенний паводок#Хабиров#Половодье#Азамат Нухов#Госкомитет по ЧС
Подпишитесь
Жители Башкирии требуют отправить в отставку тренера и руководство «Салавата Юлаева»
Сегодня, 07:05
Новоиспеченного миллионера разыскивают в Башкирии
Сегодня, 10:26
Мошенники добрались до руководителя администрации главы Башкирии
Сегодня, 10:03
С дырочками на молоке: 3 рецепта блинов на Масленицу, проверенных редакцией
Сегодня, 05:38
Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов
Сегодня, 05:14