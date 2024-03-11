В Уфе женщину будут судить за убийство своего новорожденного ребенка

Как утверждает следствие, в декабре минувшего года уфимка родила мальчика и решила от него избавиться. Женщина укутала ребенка в простыню, положила в полимерный пакет и спрятала в подвале многоэтажки в микрорайоне Сипайлово. Спустя некоторое время малыш скончался.