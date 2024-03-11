В Уфе женщину будут судить за убийство своего новорожденного ребенка

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В Уфе предстанет перед судом 39-летняя женщина, жительницу города обвиняют в убийстве собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Как утверждает следствие, в декабре минувшего года уфимка родила мальчика и решила от него избавиться. Женщина укутала ребенка в простыню, положила в полимерный пакет и спрятала в подвале многоэтажки в микрорайоне Сипайлово. Спустя некоторое время малыш скончался.
В пресс-службе Следственного комитета региона рассказали, что через 5 дней женщине стало плохо, в больнице установили, что недавно уфимка перенесла роды. Со слов обвиняемой, ребенок родился мертвым, однако ее версию судмедэксперты опровергли, тогда женщина во всем созналась.
Известно, что на воспитании у уфимки находятся еще двое детей, ее дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Уфы.