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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:14

Уфимка убила собственного новорожденного ребенка

В Уфе женщину будут судить за убийство своего новорожденного ребенка

11 марта 2024, 06:12
Фото: FreePik

Уфимка убила собственного новорожденного ребенка

Женщина уже во всем призналась.

В Уфе предстанет перед судом 39-летняя женщина, жительницу города обвиняют в убийстве собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как утверждает следствие, в декабре минувшего года уфимка родила мальчика и решила от него избавиться. Женщина укутала ребенка в простыню, положила в полимерный пакет и спрятала в подвале многоэтажки в микрорайоне Сипайлово. Спустя некоторое время малыш скончался.

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В пресс-службе Следственного комитета региона рассказали, что через 5 дней женщине стало плохо, в больнице установили, что недавно уфимка перенесла роды. Со слов обвиняемой, ребенок родился мертвым, однако ее версию судмедэксперты опровергли, тогда женщина во всем созналась.

Известно, что на воспитании у уфимки находятся еще двое детей, ее дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Уфы.

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