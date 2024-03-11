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Published Сегодня, 15:58

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В Уфе заметили похожих на участников ЧВК «Редан» подростков

В Уфе заметили похожих на участников ЧВК «Редан» подростков

11 марта 2024, 15:58
Фото: Соцсети
Возле торгового центра «Гостиный двор» в Уфе заметили группу подростков. На спине у них изображены пауки — такие наряды годом ранее носили участники ЧВК «Редан». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Ufa_RB.

Автор уточнил, что среди участников были подростки возрастом от 13 до 16 лет. Все они в черной одежде, на которой изображен паук. Неизвестно, относят ли себя дети к «редановцам».

В комментариях пользователи отметили, что сейчас половина подростков снова ходит в такой одежде. Они якобы просто относят себя к аниме-культуре, а не каким-либо агрессивнонастроенным движениям.

«Оккупация Ростикса нефорскими войсками»;
«А их мама отпустила? они же уроки не сделали», — в шутку пишут жители Уфы.

Прошлой весной в крупных городах России после массовых стычек и драк были задержаны подростки, называющие себя «ЧВК Рёдан». В Кремле тогда заинтересовались «псевдо-субкультурой». Подробности — в материале Mkset.

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#Общество#Уфа#Соцсети#Подростки#Торговый центр#Марина Шорина
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