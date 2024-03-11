В Уфе заметили похожих на участников ЧВК «Редан» подростков

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Автор уточнил, что среди участников были подростки возрастом от 13 до 16 лет. Все они в черной одежде, на которой изображен паук. Неизвестно, относят ли себя дети к «редановцам».
В комментариях пользователи отметили, что сейчас половина подростков снова ходит в такой одежде. Они якобы просто относят себя к аниме-культуре, а не каким-либо агрессивнонастроенным движениям.
«Оккупация Ростикса нефорскими войсками»;
«А их мама отпустила? они же уроки не сделали», — в шутку пишут жители Уфы.
Прошлой весной в крупных городах России после массовых стычек и драк были задержаны подростки, называющие себя «ЧВК Рёдан». В Кремле тогда заинтересовались «псевдо-субкультурой». Подробности — в материале Mkset.