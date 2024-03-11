В Уфе паралимпийского чемпиона не хотели выпускать из аэропорта

4-кратного паралимпийского чемпиона, замдиректора республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ Ирека Зарипова не выпускали с парковки из-за грязных номеров в аэропорту Уфы. По информации телеканал UTV, К Зарипову обратился оператор, попросив его выйти из автомобиля, чтобы протереть регистрационный знак машины.