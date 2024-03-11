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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Инцидент с паралимпийским чемпионом прокомментировали в аэропорту Уфы

В Уфе паралимпийского чемпиона не хотели выпускать из аэропорта

11 марта 2024, 09:24
Фото: 1MI

Инцидент с паралимпийским чемпионом прокомментировали в аэропорту Уфы

Оператор попросил Ирека Зарипова выйти из машины и протереть номера, которые автоматическая система не смогла считать из-за налета грязи.

4-кратного паралимпийского чемпиона, замдиректора республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ Ирека Зарипова не выпускали с парковки из-за грязных номеров в аэропорту Уфы. По информации телеканал UTV, К Зарипову обратился оператор, попросив его выйти из автомобиля, чтобы протереть регистрационный знак машины.

«Оператор не выпускал меня с парковки для людей с ОВЗ. Я ему сказал, что я инвалид на коляске, и у меня автомобиль зарегистрирован в федеральной базе на Госуслугах для инвалидов. Он сказал — выйдите и протрите номера. Я отъехал, вышел, но у меня ни тряпки нет, ни воды. В итоге он попросил продиктовать госномер и после этого выпустил меня», — рассказал Зарипов.

Как отметил Зарипов, оператору «ничего не мешало это сделать, когда он находился в автомобиле».

Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе аэропорта Уфы, сообщив, что у автоматической системы на территории парковки не вышло считать номера автомобиля из-за грязи.

«Автоматическая система допустила въезд автомобиля на территорию аэропорта. Однако во время выезда система не смогла считать госномер автомобиля, который был грязным. Оператор автопарковочного комплекса уточнил у водителя причину возникшей проблемы, после чего самостоятельно зафиксировал госномер и открыл шлагбаум», — заявили в пресс-службе.
#Азамат Нухов
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