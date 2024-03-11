В Уфе депутата без ног просили выйти из машины, чтобы протереть номера

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В Уфе депутата Ирека Зарипова не выпускали из аэропорта из-за грязных номеров, сообщает UTV.
«Оператор не выпускал меня с парковки для людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья, — прим. Mkset). Я ему сказал, что я инвалид на коляске, он сказал — выйдиет и протрите номера», — цитирует Зарипова UTV.
Депутат также добавил, что он поставил оператора в известность о регистрации авто в базе инвалидов, однако на работника аэропорта это не повлияло. Зарипов все же вышел из автомобиля, но вспомнил, что ни тряпки, ни воды у него с собой не было. Тогда сотрудник попросил продиктовать госномер и все же отпустил народного избранника.
«Вот такой год забот о людях с ОВЗ у нас», — цитирует депутата издание.
Ирек Зарипов — четырехкратный чемпион зимних Паралимпийских игр. В 17-летнем возрасте спортсмен попал в аварию, из-за которой лишился ног.