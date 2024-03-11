В Уфе депутата без ног просили выйти из машины, чтобы протереть номера

Депутат также добавил, что он поставил оператора в известность о регистрации авто в базе инвалидов, однако на работника аэропорта это не повлияло. Зарипов все же вышел из автомобиля, но вспомнил, что ни тряпки, ни воды у него с собой не было. Тогда сотрудник попросил продиктовать госномер и все же отпустил народного избранника.