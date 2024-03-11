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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В начале недели Башкирию ждут снегопады и похолодание до -25

В Башкирии ожидаются снегопады и похолодание до -25

11 марта 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney

В начале недели Башкирию ждут снегопады и похолодание до -25

Данные о погоде публикует Башгидрометцентр.

В понедельник, 11 марта, местами по республике ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит от -4 до -9°.

Во вторник, 12 марта, ожидаются снегопады. Ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью температура воздуха составит -12, -17°, местами ожидается похолодание до -20, -25°. Днем воздух прогреется до днем -4, -9°.

В среду, 13 марта, вновь местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет варьироваться в пределах от -12, -17°, местами -20, -25°. Днем ожидается потепление до -2, -7°.

Напомним, ранее власти заявили, что весенний паводок ожидается выше среднемноголетних значений. В связи с этим подготовка к прохождению половодья «проводится с учетом наихудшего варианта развития событий».

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