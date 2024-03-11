В Башкирии ожидаются снегопады и похолодание до -25

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В понедельник, 11 марта, местами по республике ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит от -4 до -9°.
Во вторник, 12 марта, ожидаются снегопады. Ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью температура воздуха составит -12, -17°, местами ожидается похолодание до -20, -25°. Днем воздух прогреется до днем -4, -9°.
В среду, 13 марта, вновь местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет варьироваться в пределах от -12, -17°, местами -20, -25°. Днем ожидается потепление до -2, -7°.
Напомним, ранее власти заявили, что весенний паводок ожидается выше среднемноголетних значений. В связи с этим подготовка к прохождению половодья «проводится с учетом наихудшего варианта развития событий».