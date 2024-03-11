Уфимцы самовольно закрыли парковку от посторонних и зарабатывают деньги

В комментариях пользователи рекомендовали жаловаться в администрацию, полицию и прокуратуру на самовольный захват территории, предварительно выяснив, есть ли разрешение на установку ограждения. Уфимцы добавили, что после получения письменных ответов от всех инстанций можно будет судиться с организатором.