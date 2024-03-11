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Уфимцы самовольно закрыли парковку от посторонних и зарабатывают деньги

Уфимцы самовольно закрыли парковку от посторонних и зарабатывают деньги

11 марта 2024, 16:27
Фото: Telegram-канал Ufa_RB
В Уфе жители дома №11 по улице Набережная реки Уфы повесили ограничивающие проезд цепи и замки. Теперь за въезд во двор собственники жилья требуют деньги. Соответствующая жалоба появилась в Telegram-канале Ufa_RB.

Автор обращения заметил, что месячный «абонемент» на парковку во дворе стоит две тысячи рублей. Жильцы огородили все парковочные места, повесили цепи и замки и пользуются придомовой территорией единолично.

«Организатор всего этого просит деньги. Машину рядом с домом негде припарковать. Разъезд во дворе затруднен. Проезд для скорой помощи и пожарных затруднен», — делится горожанин.

В комментариях пользователи рекомендовали жаловаться в администрацию, полицию и прокуратуру на самовольный захват территории, предварительно выяснив, есть ли разрешение на установку ограждения. Уфимцы добавили, что после получения письменных ответов от всех инстанций можно будет судиться с организатором.

В прошлом году прокурор Уфы объявил мэру Ратмиру Мавлиеву предостережение о недопустимости нарушения закона. Причиной для этого стало строительство парка Якутова, который якобы перегрузит школы, парковки и автостоянки.

Уфимцам будет недоступна парковка у драмтеатра
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#Общество#Уфа#Соцсети#Парковка#Дома#Марина Шорина
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