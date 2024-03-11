Уфимцы самовольно закрыли парковку от посторонних и зарабатывают деньги

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Автор обращения заметил, что месячный «абонемент» на парковку во дворе стоит две тысячи рублей. Жильцы огородили все парковочные места, повесили цепи и замки и пользуются придомовой территорией единолично.
«Организатор всего этого просит деньги. Машину рядом с домом негде припарковать. Разъезд во дворе затруднен. Проезд для скорой помощи и пожарных затруднен», — делится горожанин.
В комментариях пользователи рекомендовали жаловаться в администрацию, полицию и прокуратуру на самовольный захват территории, предварительно выяснив, есть ли разрешение на установку ограждения. Уфимцы добавили, что после получения письменных ответов от всех инстанций можно будет судиться с организатором.
В прошлом году прокурор Уфы объявил мэру Ратмиру Мавлиеву предостережение о недопустимости нарушения закона. Причиной для этого стало строительство парка Якутова, который якобы перегрузит школы, парковки и автостоянки.