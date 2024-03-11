Уфимцам будет недоступна парковка у драмтеатра

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Ограничения начнут действовать с 6:00 до 14:00. Водителям закроют парковку на Заки Валиди, 34.
Такое решение принимается из-за подготовки и проведения мероприятия, посвященного 145-летию уголовно-исполнительной системы России. Горожан попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам и выбирать на это время иные места для оставления автомобиля.
Ранее с 6 марта ввели запрет для движения по крайней правой полосе нового моста-вставки над рекой Белой. Ограничение действует с 6 утра до полуночи каждый день до 22 марта.