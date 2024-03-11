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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Уфимцам будет недоступна парковка у драмтеатра

Уфимцам будет недоступна парковка у драмтеатра

11 марта 2024, 15:25
Фото: 1MI
В Уфе завтра, 12 марта, планируют закрыть парковку у Башдрамтеатра. Это место будет недоступно лишь в определенное время. Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 6:00 до 14:00. Водителям закроют парковку на Заки Валиди, 34.

Такое решение принимается из-за подготовки и проведения мероприятия, посвященного 145-летию уголовно-исполнительной системы России. Горожан попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам и выбирать на это время иные места для оставления автомобиля.

Ранее с 6 марта ввели запрет для движения по крайней правой полосе нового моста-вставки над рекой Белой. Ограничение действует с 6 утра до полуночи каждый день до 22 марта.

В Уфе на весь рабочий день закроют парковку
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#Уфа#Ограничение движения#Марина Шорина#Драмтеатр
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