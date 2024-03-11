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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

У жителя Уфы конфисковали элитную иномарку из-а нетрезвого вождения

Уфимец лишился элитной иномарки из-за алкоголя

11 марта 2024, 07:52
Фото: 1MI

У жителя Уфы конфисковали элитную иномарку из-а нетрезвого вождения

Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Ленинского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

У жителя Уфы конфисковали Toyota Land Cruiser 200. Мужчину дважды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Приговором суда первой инстанции мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на 2 года 6 месяцев. Отмечается, что при этом автомобиль не конфисковали.

Прокуратура заявила о несогласии с вынесенным нарушителю приговором и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд, в свою очередь, согласился с надзорным ведомством и обратил дорогостоящую иномарку в доход государства.

#Происшествия#Город#ГИБДД#Прокуратура Башкирии#Алкоголь#Автомобиль#Верховный суд#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Алкогольное опьянение
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