Уфимец лишился элитной иномарки из-за алкоголя

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
У жителя Уфы конфисковали Toyota Land Cruiser 200. Мужчину дважды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Приговором суда первой инстанции мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на 2 года 6 месяцев. Отмечается, что при этом автомобиль не конфисковали.
Прокуратура заявила о несогласии с вынесенным нарушителю приговором и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд, в свою очередь, согласился с надзорным ведомством и обратил дорогостоящую иномарку в доход государства.