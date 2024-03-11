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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:34

Бродячие собаки терроризируют жителей Башкирии

Стая бродячих собак растерзала котенка и напугала ребенка в Башкирии

11 марта 2024, 14:32
Фото: 1MI

Бродячие собаки терроризируют жителей Башкирии

В Стерлитамакском районе стая бродячих собак держит в страхе весь двор. Животные загрызли котенка и почти напали на ребенка. Об этом пишет портал «ЮТВ».

Жители башкирского населенного пункта прислали видео с камер наблюдения. Они засняли, как псы загоняли кошку 10 марта. Все случилось на детской площадке во дворе дома №56 по проспекту Октября.

За несколько дней до этого животные едва не покусали ребенка. В местной администрации заявили, что информацию о дислокации собак в селе Мариинский в администрацию Отрадовского сельсовета передали. На сегодняшний день отлов уже начал отрабатывать заявку.

Ранее в Уфе жители дома №54/1 по улице Караидельской рассказали о бродящей во дворе стае собак. Службы по отлову животных их забирают, но потом снова возвращают на прежнее место.

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#Общество#Стерлитамак#Собаки#Нападение#Марина Шорина
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