Стая бродячих собак растерзала котенка и напугала ребенка в Башкирии

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Жители башкирского населенного пункта прислали видео с камер наблюдения. Они засняли, как псы загоняли кошку 10 марта. Все случилось на детской площадке во дворе дома №56 по проспекту Октября.
За несколько дней до этого животные едва не покусали ребенка. В местной администрации заявили, что информацию о дислокации собак в селе Мариинский в администрацию Отрадовского сельсовета передали. На сегодняшний день отлов уже начал отрабатывать заявку.
Ранее в Уфе жители дома №54/1 по улице Караидельской рассказали о бродящей во дворе стае собак. Службы по отлову животных их забирают, но потом снова возвращают на прежнее место.