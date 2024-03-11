Срочно их удалите: обнаружены приложения, замедляющие работу смартфонов

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Согласно заявлению Алексея Ермакова, IT-эксперта кафедры киберспорта университета «Синергия», смартфон заработает быстрее, если его почистить от неиспользуемых приложений и другого «мусора».
Для этого перейдите в настройки, найдите раздел приложений и обратите внимание на те, которые не использовались долгое время — они будут отмечены. Чтобы было еще удобнее, приложения можно отсортировать по давности использования, пишет pravda.ru.
Данный критерий является основным при отборе программ-претендентов на удаление. Ведь если вы почти не пользуетесь приложением, значит, оно вам попросту не пригодилось, — размышляет эксперт.
Здесь же можно оценить влияние программ на расход трафика и энергии гаджета.
Специалист подчеркнул, что необычно большие значения этих показателей косвенно могут свидетельствовать о наличии на вашем смартфоне шпионского ПО.
Кроме активности, эксперт советует отключить лишние доступы для программ — к микрофону и камере, геоданным, списку контактов и прочие.
Следует взять за правило не устанавливать на смартфон все приложения без разбора. Проверить программу на вредоносность поможет сервис Exodus Privacy.
Благодаря цифровой гигиене можно значительно продлить срок службы гаджета, — резюмировал Ермаков.