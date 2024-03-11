Открытие Восточного выезда, фейки чиновников и антирекорд по кредитам в Башкирии

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
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Updated Сегодня, 13:55
Открытие Восточного выезда в Уфе запланировали на март этого года. Как сообщил глава регионального Минтранса Александр Клебанов, все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
Башкирия названа одним из самых закредитованных регионов РФ. Уровень закредитованности (соотношении среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты) населения Башкирии составил 84,8%. Республика заняла 80 из 86 место в рейтинге субъектов РФ. По данным аналитиков, в среднем долг перед банками на одного человека в регионе составляет 502 тысячи рублей.
Депутаты парламента Башкирии в марте планируют принять закон об алиментах для мужей, воспитывающих детей без супруги. Как пояснил спикер Константин Толкачев, алименты смогут потребовать бывшие супруги, осуществляющие фактический уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.
Радий Хабиров обратился к чиновникам, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. По его словам, в Башкирии в течение зимнего периода в Башкирии выпало много осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют превышение среднемноголетних значений весеннего паводка. О подготовке к паводковому периоду рассказал руководитель регионального Госкомитета по ЧС.
Мошенники продолжают терроризировать республиканских чиновников. На этот раз злоумышленники создали фейковый аккаунт руководителя администрации главы республики — Максима Забелина, о чем он сам рассказал в соцсетях. Ранее фейки также создавались под именами Ленары Ивановой и Ратмира Мавлиева.
Жители Башкирии остались недовольны результатами вчерашнего хоккейного матча — ХК «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 2:4. В соцсетях хоккейные фанаты обращаются к главе республики Радию Хабирову с требованием вмешаться в ситуацию и провести кадровые перестановки в клубе. Собрали подборку из наиболее интересных комментариев болельщиков.
С сегодняшнего дня началась Масленичная неделя. По традиции в этот период православные христиане не едят мяса, отдавая предпочтение сырам и молочным продуктам, при этом не забывая об одном из главных атрибутов праздника — блины. Редакция Mkset опробовала несколько популярных рецептов и вынесла свой вердикт. Подробности — здесь.