Открытие Восточного выезда, фейки чиновников и антирекорд по кредитам в Башкирии

Радий Хабиров обратился к чиновникам, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. По его словам, в Башкирии в течение зимнего периода в Башкирии выпало много осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют превышение среднемноголетних значений весеннего паводка. О подготовке к паводковому периоду рассказал руководитель регионального Госкомитета по ЧС.