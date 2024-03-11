mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Житель Башкирии выиграл миллион в лотерею, но не явился за выигрышем

Новоиспеченного миллионера разыскивают в Башкирии

11 марта 2024, 10:26
Фото: 1MI

Житель Башкирии выиграл миллион в лотерею, но не явился за выигрышем

В случае, если победитель так и не объявится, денежные средства переведут в федеральный бюджет РФ, сообщает пресс-служба оператора «Национальная лотерея».

Лотерейный оператор «Национальная лотерея» ищет победителя в розыгрыше одного миллиона рублей. Известно, что выигрышный билет был приобретен в городе Салават на бульваре Салавата Юлаева.

Примечательно, что это не первый случай, когда победитель по неизвестным причинвм не забирает свой выигрыш. Так, с начала года остались без владельцев призы 63 участников лотереи — каждый из них выиграл 1 млн рублей.

Организаторы подчеркивают важность прозрачности и честности ведения игры, стремясь обеспечить, чтобы каждый выигрыш нашел своего обладателя. Отмечается, что невостребованные средства через 3,5 года перечисляются в федеральный бюджет РФ.

#Общество#Город#Деньги#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Лотерея
Подпишитесь
Жители Башкирии требуют отправить в отставку тренера и руководство «Салавата Юлаева»
Сегодня, 07:05
Важное заявление о подготовке к периоду паводка сделал глава Башкирии
Сегодня, 11:20
Мошенники добрались до руководителя администрации главы Башкирии
Сегодня, 10:03
С дырочками на молоке: 3 рецепта блинов на Масленицу, проверенных редакцией
Сегодня, 05:38
Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов
Сегодня, 05:14