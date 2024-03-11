Новоиспеченного миллионера разыскивают в Башкирии

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Лотерейный оператор «Национальная лотерея» ищет победителя в розыгрыше одного миллиона рублей. Известно, что выигрышный билет был приобретен в городе Салават на бульваре Салавата Юлаева.
Примечательно, что это не первый случай, когда победитель по неизвестным причинвм не забирает свой выигрыш. Так, с начала года остались без владельцев призы 63 участников лотереи — каждый из них выиграл 1 млн рублей.
Организаторы подчеркивают важность прозрачности и честности ведения игры, стремясь обеспечить, чтобы каждый выигрыш нашел своего обладателя. Отмечается, что невостребованные средства через 3,5 года перечисляются в федеральный бюджет РФ.