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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Изношенные сети в Уфе привели к прорыву

11 марта 2024, 14:58

Вода растеклась по проезжей части в Уфе из-за прорыва

В уфимской Черниковке затопило проезжую часть. Все из-за прорыва на улице Комарова, который случился сегодня, 11 марта. Об этом пишет портал «ЮТВ».

Горожан возмущает, что дороги сейчас страдают не из-за потепления, а из-за коммунальной аварии. Они не понимают, почему такое количество воды вытекает «в никуда».

«Никого из ремонтных бригад нет. Это город-миллионник! Здесь вселенский потоп», — пишут уфимцы.

В «Уфаводоканале» объяснили, что причина прорыва кроется в износе водопровода. Аварию устраняла бригада предприятия.

В середине февраля в Уфе ранним утром случился прорыв водопровода у дома № 30 по улице Колгуевская. Вода, вытекшая из-под земли, застыла на дороге, которая превратилась в «каток». Мэрия заверила, что дело в изношенных сетях.

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#Общество#Уфа#Прорыв трубы#Прорыв#Марина Шорина
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