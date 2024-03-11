Изношенные сети в Уфе привели к прорыву

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Горожан возмущает, что дороги сейчас страдают не из-за потепления, а из-за коммунальной аварии. Они не понимают, почему такое количество воды вытекает «в никуда».
«Никого из ремонтных бригад нет. Это город-миллионник! Здесь вселенский потоп», — пишут уфимцы.
В «Уфаводоканале» объяснили, что причина прорыва кроется в износе водопровода. Аварию устраняла бригада предприятия.
В середине февраля в Уфе ранним утром случился прорыв водопровода у дома № 30 по улице Колгуевская. Вода, вытекшая из-под земли, застыла на дороге, которая превратилась в «каток». Мэрия заверила, что дело в изношенных сетях.