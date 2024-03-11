Глава РЭО и губернатор Омской области обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Как сообщил Денис Буцаев, система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области демонстрирует активное развитие и потому нуждается в создании объектов, которые помогут региону достичь показателей федерального проекта по полной обработке ТКО и двукратному сокращению объема отходов на полигонах. Об этом пишет gorod55.
РЭО заявил о намерениях предоставить региону меры поддержки. При этом размер софинансирования оператора может достичь до 95% от общего объема инвестиций.
Со своей стороны, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе при участии ППК «РЭО» уже основали компанию, деятельность которой нацелена на формирование мощностей для утилизации вторичного сырья, а также на привлечение инвестиций в отрасль.
Стоит напомнить: главной задачей РЭО считается организация комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках национального проекта «Экология» эта система будет способствовать снижению объемов захоронения ТКО на полигонах и дальнейшему сокращению экологической нагрузки на население. К 2030 году РЭО намерен достичь сортировки всего объема ТКО и двукратного снижения объемов ТКО, которые передают на полигоны. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.