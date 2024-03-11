Глава РЭО и губернатор Омской области обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

Стоит напомнить: главной задачей РЭО считается организация комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках национального проекта «Экология» эта система будет способствовать снижению объемов захоронения ТКО на полигонах и дальнейшему сокращению экологической нагрузки на население. К 2030 году РЭО намерен достичь сортировки всего объема ТКО и двукратного снижения объемов ТКО, которые передают на полигоны. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.