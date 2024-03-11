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Физики изучили влияние западносибирских болот на изменения климата

Физики изучили влияние западносибирских болот на изменения климата

11 марта 2024, 18:36
Фото: Изображение Midjourney
Ученые пришли к выводу, что болота, расположенные на территории Западной Сибири, влияют на скорость глобального потепления.

Специалисты из Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН провели исследования для установления степени влияния западносибирских болот на глобальные климатические изменения на планете. На страницах журнала Forests была размещена публикация с результатами их научных изысканий.

Выяснилось, что болота Западной Сибири оказывают на климатическую ситуацию в мире значительное влияние, поскольку занимают огромные площади. Однако, это влияние следует рассматривать с двух сторон, так как они поглощают один парниковый газ — углекислый, и выделяют другой — метан, пишет pravda.ru.

Ученые ИФА РАН исследовали типичное западносибирское верховое болото в ХМАО на территории Мухринского торфяника. Питаемое осадками болото снимали при помощи БПЛА, проводя измерения его температуры, влажности, концентрации метана и прочих значимых параметров.

Оказалось, что и на территории одного болота эмиссия парниковых газов происходит неравномерно — в зависимости от типа локального ландшафта. Например, газы выделяются и поглощаются с различной интенсивностью на возвышенностях, поросших кустарниками или низкими деревьями, на мшистых кочках и на переувлажненных низменных участках.

Таким образом, предыдущие подсчеты объемов выброшенного метана оказались неверными.

По словам старшего научного сотрудника ИФА РАН Дмитрия Чечина, следствием перерасчета изменения моделируемых эмиссий метана в пределах различных микроландшафтов может стать их рост почти вдвое.

Эксперт подчеркнул, что следует и далее картировать территории болот и повышать детализацию для всех типов микроландшафта.

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