Физики изучили влияние западносибирских болот на изменения климата

Выяснилось, что болота Западной Сибири оказывают на климатическую ситуацию в мире значительное влияние, поскольку занимают огромные площади. Однако, это влияние следует рассматривать с двух сторон, так как они поглощают один парниковый газ — углекислый, и выделяют другой — метан, пишет pravda.ru.