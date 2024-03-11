Эксперт рассказал, как безопасно загорать во время солнечной вспышки

По мнению ученого, если поступили сведения, что вспышка происходит прямо сейчас, то во время загара лучше уйти на некоторое время в тень. Как правило, продолжительность большинства вспышек — менее часа. Затем это явление может спровоцировать на Земле магнитные бури, которые длятся один день или два, но загорать уже можно спокойно.