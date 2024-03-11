Эксперт рассказал, как безопасно загорать во время солнечной вспышки

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В интервью Pravda.Ru специалист отметил, что в конечном итоге выброшенное Солнцем облако плазмы достигает Земли. Именно в это время фиксируется максимальное ультрафиолетовое излучение.
Однако магнитное поле Земли, являясь «естественным щитом», отражает потоки солнечной плазмы, возникшей в результате выбросов. Кроме того, солнечные вспышки вызывают полярные сияния на высоте 100-150 километров.
При этом эксперт подчеркнул, что атмосфера не может блокировать весь поток ультрафиолетового излучения, которое как раз вызывает загар.
Во время большого выброса поток вредного излучения от Солнца возрастает примерно на 10-15%. Более того, его рост продолжается только во время вспышки.
По мнению ученого, если поступили сведения, что вспышка происходит прямо сейчас, то во время загара лучше уйти на некоторое время в тень. Как правило, продолжительность большинства вспышек — менее часа. Затем это явление может спровоцировать на Земле магнитные бури, которые длятся один день или два, но загорать уже можно спокойно.