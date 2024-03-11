Башкирия вошла в десятку самых закредитованных регионов РФ

«Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2024 году темпы розничного кредитования замедлятся на фоне высоких ставок и ограничений льготных программ. Возможно, в отдельных регионах даже будет наблюдаться сокращение ссудной задолженности населения в абсолютных величинах. При этом уровень закредитованности сократится среди прочего и из-за роста средних зарплат», — считают эксперты.