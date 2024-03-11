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Башкирия названа одним из самых закредитованных регионов

Башкирия вошла в десятку самых закредитованных регионов РФ

11 марта 2024, 08:00
Фото: FreePik

Башкирия названа одним из самых закредитованных регионов

Республика оказалась среди субъектов с самой высокой долговой нагрузкой у населения.

Уровень закредитованности (соотношении среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты) населения Башкирии составил 84,8%, следует из данных «РИА Новости». Республика заняла 80 из 86 место в рейтинге субъектов РФ.

По данным аналитиков, в среднем долг перед банками на одного человека в регионе составляет 502 тысячи рублей.

Между тем лидерами рейтинга с наименьшей закредитованностью стали Ингушетия, Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. Аутсайдерами же — Тыва, Калмыкия, Тюменская область, Адыгея и Удмуртия.

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«Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2024 году темпы розничного кредитования замедлятся на фоне высоких ставок и ограничений льготных программ. Возможно, в отдельных регионах даже будет наблюдаться сокращение ссудной задолженности населения в абсолютных величинах. При этом уровень закредитованности сократится среди прочего и из-за роста средних зарплат», — считают эксперты.

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#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии
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