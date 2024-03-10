В Уфе за 386 млн рублей благоустроят парк имени Лесоводов Башкирии

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Стоимость проекта составит 386,2 млн рублей. Сейчас завершаются конкурсные процедуры по определению подрядчика. Работы в парке начнутся в апреле этого года и завершатся в сентябре.
В рамках благоустройства пройдет облагораживание большой и малой спортивных площадок, площадки для пикника, большой и малой детских площадок, также благоустроят пешеходно-тропиночную сеть, устройства освещения и видеонаблюдения
Благоустройство парка проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».