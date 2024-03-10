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В Уфе за 386 млн рублей благоустроят парк имени Лесоводов Башкирии

В Уфе за 386 млн рублей благоустроят парк имени Лесоводов Башкирии

10 марта 2024, 11:59
Фото: 1MI

В Уфе за 386 млн рублей благоустроят парк имени Лесоводов Башкирии

Реконструкция парка им/ Лесоводов Башкирии пройдет в преддверии 450-летия Уфы. Об этом сообщил глава администрации Советского района Уфы Айдар Базгудинов.

Стоимость проекта составит 386,2 млн рублей. Сейчас завершаются конкурсные процедуры по определению подрядчика. Работы в парке начнутся в апреле этого года и завершатся в сентябре.

В рамках благоустройства пройдет облагораживание большой и малой спортивных площадок, площадки для пикника, большой и малой детских площадок, также благоустроят пешеходно-тропиночную сеть, устройства освещения и видеонаблюдения

Благоустройство парка проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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