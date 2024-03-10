В Стерлитамаке и Ишимбае построят еще два мусорных полигона

На проектирование мусорных полигонов ТКО в Стерлитамаке и Ишимбае суммарно выделят до 80 млн руб. Оба объекта также планируется оснастить пунктом производства RDF-топлива.



Согласно материалам закупок, полигон в Стерлитамаке планируют возвести на ул. 40-й проезд вблизи от старой городской свалки. Начальная стоимость проектирования — 40,6 млн руб. ООО «Мохит-СТР» и министерство экологии и природопользования РБ подписали соглашение о его возведении еще в 2022 году. Планируется, что здесь будут принимать минимально опасные отходы (IV и V классы опасности), а мощность составит 80 тыс. тонн в год. Проект строительства предполагает три этапа: строительство полигона, участка компостирования и участка производства RDF-топлива (обработанные отходы, которые можно использовать в мусоросжигательных установках и цементных печах в качестве дополнительного топлива или замены угля и природного газа).