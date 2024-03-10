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В Башкирии задержали пьяную мать за рулем, которая ехала за алкоголем

В Башкирии задержали пьяную мать за рулем, которая ехала за алкоголем

10 марта 2024, 10:08
Фото: 1MI
Сотрудники Госавтоинспекции РБ задержали нетрезвую женщину за рулем, которая оставила своих маленьких детей дома одних, чтобы съездить за алкоголем.

Ночью, 9 марта, в Туймазах сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2113 под управлением 29-летней местной жительницы с явными признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие 1.010 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — в 8 раз выше допустимой нормы. Во время составления протокола женщина рассказала, что выпила дома то, что было под рукой, после чего решила отправиться за добавкой, оставив двух маленьких детей — в возрасте 2 лет и 10 месяцев — дома одних. Муж в данный момент находился на вахте. Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол и передали автомобиль прибывшему на место родственнику задержанной. Женщину отпустили домой после профилактической беседы. Нарушительницу оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года.

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции РБ выявили более 1,5 тыс. административных правонарушений, из которых 88 — нетрезвое вождение.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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