В Башкирии в 2024 году обновят часть дороги Дема — Затон

— Трасса Дема — Затон — важная транспортная артерия. Она соединяет два густонаселенных района Уфы: Дему и Затон. Кроме того, дорога обеспечивает связь жителей Миловки, Ветошниково и Мармылево. Здесь ходит общественный транспорт, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов.