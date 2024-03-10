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В Башкирии в 2024 году обновят часть дороги Дема — Затон

В Башкирии в 2024 году обновят часть дороги Дема — Затон

10 марта 2024, 11:04
Фото: 1MI

В Башкирии в 2024 году обновят часть дороги Дема — Затон

Участок трассы Дема — Затон в Уфимской городской агломерации отремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Работы пройдут на отрезке с 6 по 9 км. Специалисты выполнят фрезерование старого покрытия, обустроят основание дороги, уложат два слоя нового асфальтобетона, нанесут разметку, установят знаки. Ремонт начнут при наступлении благоприятных погодных условий. Ввести объект в эксплуатацию планируют в сентябре этого года.

— Трасса Дема — Затон — важная транспортная артерия. Она соединяет два густонаселенных района Уфы: Дему и Затон. Кроме того, дорога обеспечивает связь жителей Миловки, Ветошниково и Мармылево. Здесь ходит общественный транспорт, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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