В Башкирии предпринимателям оказали поддержку на 4,7 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:59
По словам министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова, в настоящее время в регионе работают 136 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Прирост с 2018 года составил 9,2 тыс. единиц или 7,3%. По количеству субъектов МСП Республика Башкортостан находится на втором месте в ПФО и десятом месте в России.
— Достижению таких результатов во многом способствует выстроенная в регионе система мер поддержки, целью которой является оказание помощи предпринимателям на всех этапах развития бизнеса, — отметил Рустем Афзалов.
В республике развивается институт самозанятых — для них действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2023 году количество самозанятых в Башкирии превысило 186 тыс. человек. Это в 5,9 раз больше, чем в 2020 году.
С 2021 по 2023 годы оказана финансовая поддержка на 200 млн рублей социальным предпринимателям. С 2022 по 2023 гг. предоставлены гранты 395 молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на общую сумму 190,7 млн рублей.
Также в рамках нацпроекта работают центры «Мой бизнес» в 13 муниципалитетах республики, в том числе в Уфе, Белебее, Белорецке, Нефтекамске, Кумертау, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Учалах, а также в Зианчуринском, Караидельском, Кигинском и Чекмагушевском районах.
Кроме того, Башкирия стала первым регионом в России, где действует институт бизнес-шерифов. Всего с 2019 года проведено более 13 тыс. «предпринимательских часов», на которых рассмотрено свыше 20 тыс. проектов и вопросов с общей суммой инвестиций около 989 млрд рублей.